الرياح الشديدة تؤدي الى تضرر الزراعات المحمية في طرطوس

ضربت الرياح الشديدة مناطق مختلفة من محافظة طرطوس خلال اليومين الماضيين الأمر الذي أدى الى حدوث أضرار في الزراعات المحمية والحمضيات، طالت 809 بيوت بلاستيكية مزروعة بالبندورة والباذنجان والفاصولياء أغلبها في طور الإنتاج إضافة لأضرار بمحصول الحمضيات.

ودعا رؤساء الجمعيات الفلاحية لتعويض المتضررين عن خسائرهم ولاسيما في ظل ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية ودراسة إمكانية تأجيل تسديد القروض الموسمية التي حصل عليها المزارعون من المصرف الزراعي حتى نهاية العام الحالي.