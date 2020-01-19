الشرطة البلجيكية تعتقل العشرات وسط بروكسل

بعد أن نظمت جماعة مناهضة للتغير المناخي مظاهرة في معرض للسيارات احتجاجا على دور ذلك القطاع في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب في تغير المناخ، اعتقلت الشرطة البلجيكية نحو 185 شخصا وسط بروكسل.

وردد المتظاهرون هتافات ضد شركات النفط العملاقة وشركات السيارات التي تتسبب بانبعاثات غاز الكربون الضارة بالبيئة والمناخ.

ونقلت رويترز عن كريستوف ميرهانز عضو المجموعة المنظمة للمظاهرة قوله إننا “نستهدف قطاع السيارات… لأن الشركات أطلقت الكثير من الأكاذيب حول البيئة من أجل بيع مزيد من السيارات”.