بقاء مدفيديف في زعامة حزب “روسيا الموحدة”

أعلن دميتري مدفيديف، رئيس الحكومة الروسية السابق، أن منصبه الجديد كنائب لرئيس مجلس الأمن الروسي لم يمنعه من البقاء في منصبه في رئاسة حزب “روسيا الموحدة” الحاكم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مدفيديف قوله خلال مقابلة تلفزيونية سأبقى رئيسا لحزب روسيا الموحدة هذه هي قوتنا السياسية الرائدة وهذا هو حزبنا الحاكم مضيفا نحتاج إلى الاستعداد للانتخابات التي ستجري هذا العام في ال 13 من أيلول المقبل وانتخابات مجلس الدوما المنتظرة في العام المقبل.