بيع عملة ذهبية نادرة للملك البريطاني إدوارد الثامن

بمليون جنيه استرليني أي 1.31 مليون دولار، اشترى أحد هواة جمع المقتنيات عملة سيادية نادرة عليها صورة الملك البريطاني إدوارد الثامن تعود لعام 1937 ما يجعلها أغلى عملة بريطانية على الإطلاق. وقالت ريبيكا مورغان رئيسة خدمات هواة جمع العملات بمصلحة صك العملة التي يرجع تاريخها إلى 1100 عام: إن “العملة السيادية لإدوارد الثامن واحدة من أندر العملات وتحظى بأكبر اهتمام في العالم وبالتالي ليس غريبا أن تسجل رقما قياسيا جديدا بين العملات المعدنية البريطانية”، بحسب ما نقلت “رويترز”. وتزن العملة المصنوعة من الذهب عيار 22 قيراطا 7.98 غرامات وهي أصغر وأخف قليلا من الجنيه المعدني الحالي.