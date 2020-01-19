طرابلس.. إغلاق آبار النفط بحقل الشرارة

بعد يوم من توقف تصديره عبر عدد من الموانئ، أعلن مصدر فني ليبي أنه تم إغلاق آبار النفط في حقل الشرارة جنوب غرب البلاد.

وقال المصدر في تصريح لموقع بوابة الوسط إن هذا الإغلاق يأتي بعد غلق الأنبوب الرابط بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية في الريانية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس أن القيادة العامة للجيش الليبي وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية أمرت بوقف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.