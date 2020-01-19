مجدداً.. الإرهابيون يمنعون المدنيين من المغادرة عبر الممرات الإنسانية بريفي إدلب وحلب

واصلت التنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب وحلب الجنوبي اتخاذ المدنيين دروعا بشرية ومنعهم من الخروج عبر الممرات الإنسانية فى أبو الضهور والهبيط والحاضر إلى المناطق الآمنة التي حررها الجيش العربى السوري من الإرهاب.

وأفادت وكالة “سانا” أن الجهات المعنية وبالتعاون مع وحدات الجيش وفرت جميع المتطلبات اللوجستية في الممرات الإنسانية الثلاثة لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من المحافظة إلا أن التنظيمات الإرهابية واصلت احتجازهم ومنعهم من الخروج بكل الوسائل الإجرامية وتهديد من يحاول منهم التوجه إلى الممرات وذلك بغية استخدامهم دروعا بشرية.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك محاولات حثيثة من قبل المواطنين للخروج من مناطق انتشار الإرهابيين بعد تفاقم وضعهم الإنساني نتيجة ممارسات المجموعات الإرهابية بحقهم والتي عملت على نشر عدد من إرهابييها لمراقبة الطرق المؤدية إلى الممرات على مدار الساعة واعتقال كل من يحاول من الأهالي المغادرة بغية تخويف المدنيين وإجبارهم على البقاء تحت إمرتها.

وأقدمت التنظيمات الإرهابية خلال الأيام السابقة على استهداف محيط الممرات الإنسانية الثلاثة مرات عدة بالقذائف الصاروخية في محاولة منها لمنع المدنيين الراغبين بالخروج.