اجتماع أمني في قصر بعبدا

برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون، بدأ الاجتماع الأمني، ظهر اليوم، في قصر بعبدا، وحضور وزيري الدفاع والداخلية في حكومة تصريف الأعمال، إلياس بو صعب، وريا الحسن، وقادة الأجهزة الأمنية.

مصادر مطلعة في بيروت لفتت إلى أنه سيتم خلال هذا الاجتماع البحث في كيفية المحافظة على سلامة ​المتظاهرين​ السلميين وحمايتهم، واتخاذ تدابير لحماية الأماكن العامة والخاصة، لاسيما في ​بيروت​.

وبينت المصادر بأنه من ضمن الأمور التي ستناقش، غرفة العمليات المشتركة، لتكون كل المهمات مشتركة.

بعض المواقع الإخبارية في بيروت أشارت إلى أنه ومنذ بداية الأحداث، حاول ميشال عون​ أن يجمع ​المجلس الأعلى للدفاع​ 3 مرات، نظرا للوضع الأمني وخطورته، لكن رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال،​ ​سعد الحريري،​ رفض، علما أن هدف الاجتماع أمني وليس سياسي، لذا من المستغرب موقف الحريري الرافض للحضور.