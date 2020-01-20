الأسرة التموينية في السويداء تستنفر لضبط الأسواق

حراك اجتماعي ورسمي تشهده محافظة السويداء بهدف تعزيز الليرة السورية ومواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار فقدعقدت الأسرة التموينية والمكتب التنفيذي وغرفة التجارة والصناعة في محافظة السويداء اجتماعا للوقوف على الواقع التمويني في المحافظة وتقييم حاجات المواطنين لرأب الصدع في الاسواق وخاصة في منافذ السورية للتجارة.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التشدد في تطبيق المرسومين التشريعيبن /3/ و /4 / خصوص التشدد بالعقوبات لكل من يثبت عليه تعامله بغير الليرة السورية مؤكدين أهمية ضخ المواد التموينية في الأسواق مع التشدد في الرقابة على كافة السلع دون استثناء ومضاعفة العمل في حماية المستهلك وضبط الأسعار والإعلان عنها بالجودة المطلوبة.

وبين محافظ السويداء عامر العشي أهمية تعزيز دور الليرة السورية في الاقتصاد الوطني التي كانت الضامن ألحقيقي للقوة الشرائية والصمود في سنوات الحرب على سورية مشيرا إلى أهمية المبادرات المجتمعية والفعاليات الاقتصادية للمساهمة مع الحكومة التي تعمل بكل جهدها لتأمين احتياجات السوق رغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تمارسها القوى المعادية للشعب السوري.

وأكد إلى وضع لوائح الاحتياجات للعمل على تأمينها عبر منافذ السورية للتجارة بالتواصل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

البعث ميديا || السويداء – ربا الهادي