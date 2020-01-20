الاحتلال التركي ينقل أسر مرتزقته لمدينة رأس العين

نقلاً عن مصادر أهلية أفادت تقارير من الحسكة، بأن “الاحتلال التركي نقل 1500 من عائلات مرتزقته الإرهابيين لإسكانهم في منازل المواطنين في حيي الخرابات والحوارنة بمدينة رأس العين” وسط اعتراض الأهالي الذين يتعرضون لأبشع أنواع البطش والتهديد من قبل الإرهابيين وداعميهم.

من جهة أخرى وفي سياق تواصل الاقتتال بين الإرهابيين في مدينة رأس العين أشارت المصادر إلى تجدد الاقتتال بينهم وسمعت منذ فجر اليوم أصوات رشقات نارية متبادلة بين الإرهابيين الذين ينتشرون في المدينة.