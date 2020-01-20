بحسابات حماية المستهلك 2800 ليرة سعر منطقي لكيلو القهوة والزيادة حسب المواصفات والطلب

حددت وزارةالتجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر كيلو القهوة ب 2800ليرة، من خلال نشرة الأسعار بعد سبر السوق حسبما أوضح ل “البعث ميديا” مدير تموين الريف لؤي سالم الذي أكد عدم وجود سعر محرر، والتموين تقوم بدورها، من خلال متابعة الأسواق، فمنذ غلاء الأسعار تم تسجيل العديد من الضبوط الواصلة إلى 1600 ضبط في شهر واحد، وعند ظهور خلل ومخالفات تعمل التموين بحزم من خلال تنظيم الضبوط والغرامات وحتى إغلاق المحال، فخلال الشهر الأخير تم تسجيل 10 ضبوط بما يخص القهوة، إضافة لإغلاق 3 محامص في ريف دمشق وعند السؤال هل الضبط ومتابعة المخالف أنهى المشكلة أكد سالم أن التموين أداتها الضبط وهذا دورها في السوق.

بدوره بسام شاكر معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، أشار إلى أن سعر كيلو البن أخضر 2200ليرة، وينقص 20% من حجمه بعد الطحن، وبحسبة بسيطة يصبح سعر كيلو البن مطحون 2800 ليرة وهذا كلام رسمي، دون مراعاة لأهواء التجار، مضيفاً أن هناك محال تبيع القهوة ب 10ألاف ليرة، بسبب إضافة الهيل، فنسبة الهيل تؤدي لاختلاف السعر.

وأكد شاكر أنه بسبر للمحامص المقصودة بالسعر المصرح عنه تبين أن الأسعار أقل من 2800 وأعلى بقليل من ذلك في المحامص الشعبية، مع العلم أن “البعث ميديا” قامت بجولة ميدانية على العديد من المحامص وكان سعر الكيلو 3800 ليرة كحد أدنى، هنا أكد شاكر أن ارتفاع السعر عن 2800 بعود لإضافة الهيل الذي يتراوح سعرالكيلو منه وسطياً 30ألف ليرة.

ويستثنى من سعر الـ2800 ليرة شركات القهوة، التي تحدد نسب الهيل، وتُعبئ القهوة بأكياس تغليف مسحوبة الهواء ومغلفة بطريقة ألية ،وإنما ينطبق عليهم بيانات الكلفة وهوامش الربح إذ هم ملزمين بتقديمها.

وعن تفاعل المواطن مع هذه الأسعار أكد بسام شاكر على المواطن الذي يشتري القهوة بغير السعر المصرح عنه، المبادرة إلى الشكوى، فعدم تفعيل ثقافة الشكوى يساعد على تعزيز جشع التجار.

البعث ميديا || ريف دمشق – ألين هلال