بوتين يقدم إلى الدوما مشروع قانون التعديلات الدستورية

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى مجلس الدوما مشروع قانون التعديلات الدستورية التي اقترحها للحد من مهام الرئيس وتوسيع صلاحيات البرلمان.

وينص مشروع القانون وفق ما نقل موقع روسيا اليوم على إجراء التعديلات على تشكيل مجلس الدولة يتم بموجب قانون فدرالي خاص ولا يحق للرئيس أن يشغل منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين وأنه لا يحق للمواطنين الذين سبق لهم حمل جنسية أجنبية أو الإقامة في دولة أجنبية أو يقيمون في روسيا بشكل دائم لمدة تقل عن 25 عاماً انتخابهم لمنصب الرئيس.

كما ينص المشروع على أنه لا يحق للمواطنين دون سن 21 عاماً وحملة الجنسية الأجنبية أو الإقامة الأجنبية الترشح لانتخابات مجلس الدوما ويشكل الرئيس مجلس الدولة الذي سيعمل بموجب قانون فدرالي خاص ويمنح مجلس الدولة صلاحية تعيين المدعي العام ونوابه ورئيسي المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ورؤساء أجهزة الأمن بناء على مقترحات الرئيس ويعين رئيس الدولة رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة بعد إقرار ترشيحهم في مجلس الدوما وضمان أن يكون الحد الأدنى للأجور على مستوى لا يقل عن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في روسيا إضافة إلى ضمان حماية المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية وغيرها من التضخم من خلال ربطها بمؤشرات الأسعار الاستهلاكية.

وطرح مشروع قانون التعديلات الدستورية للتصويت عليه في استفتاء عام ومن المقرر أن يتم النظر فيه خلال جلسة للجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة بمجلس الاتحاد الروسي التي تعقد في 21 من الشهر الجاري وخلال جلسة عامة لمجلس الدوما في الـ 23 من الشهر نفسه.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الكرملين أن بوتين اقترح على مجلس الاتحاد الروسي إعفاء المدعي العام يوري تشايكا من مهامه على خلفية انتقاله إلى عمل آخر وطرح على مجلس الاتحاد الغرفة العليا للبرلمان الروسي ترشيح إيغور كراسنوف نائب رئيس لجنة التحقيقات الروسية للنظر في شغله منصب المدعي العام.