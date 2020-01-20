جمعية العاديات في السلمية تكرّم الراحل هاشم الشيخ ياسين

أقامت جمعية العاديات أمسية أدبية بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل هاشم الشيخ ياسين عضو الجمعية، تكريماً له وتخليداً لروحه وتضمنّ التكريم نبذة تعريفية عن حياة الراحل وأعماله الإنسانية والاجتماعية.

قدم الأمسية كل من السيدة رونسار الشيخ ياسين، وأحمد فطوم ، وفاضل الشيخ ياسين مدير ملتقى الوفا.

ورحب رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية شادي أبو حلاوة بالحضور من الشعراء والأدباء وذوي الراحل وأصدقائه، معبّر عن أسفه لرحيل الفقيد الأستاذ هاشم مبرزاً دوره الكبير في دعم الجمعيه بكافة المجالات وتزويد الجمعية بالكتب والمصادر والمراجع الهامة.

وتخلّل التكريم قصائد شعرية رثت الراحل اضافة لفقرة بعنوان (تواصل الأجيال والعلاقة مع الراحل هاشم الشيخ ياسين) للأستاذ منذر الشيخ ياسين تحدث فيها عن حياة الفقيد التي كرسها لخدمة الجميع فقد جمع الفنانين والشعراء والسياسيين في منزل مشترك.

البعث ميديا || حماه – يارا ونوس