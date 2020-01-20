غروسبيتش: رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية

طالب رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش اليوم إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وندد غروسبيتش في تصريح له في براغ اليوم، بالسياسات الأمريكية تجاه سورية وبالضغوط التي تمارسها ضدها معتبرا أن هذه الإجراءات تقترب من نهاياتها كما هي ممارسات النظام السعودي وكيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إطالة أمد الأزمة في سورية.

وشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب سورية ومناصرتها في المحافل الدولية بشكل فعال حتى يتم رفع الإجراءات الاقتصادية الظالمة عنها وتحرير ما تبقى من أراضيها من الإرهاب والاحتلال.