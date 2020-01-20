قتلى وجرحى في ولايتي “تكساس” و”هاواي” الأمريكيتين

أودت حادثتي إطلاق نار الليلة الماضية في ولايتي تكساس وهاواي الأميركيتين بحياة أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

ففي تكساس، قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون إثر إطلاق نار داخل ناد في مدينة سان أنطونيو.

قال قائد شرطة سان أنطونيو وليام مكمانوس: إن مشاجرة اندلعت داخل ناد بين مجموعة من الأفراد، وقام أحدهم بإطلاق النار من مسدس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وفي مدينة هونولولو بولاية هاواي، قتل شرطيان وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار.

ووفقا لوسائل إعلام محلية: فإن الحادث وقع عندما تم طرد مشتبه فيه من منزل كان يستأجره، فقام ردا على ذلك بطعن صاحب المنزل ثم فتح النار على ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى المكان ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث وبعد ذلك أضرم النار في المنزل ما أدى إلى احتراق أربعة منازل مجاورة.

وفي تغريدة له على “تويتر”، وصف رئيس بلدية هونولولو كيرك كالدويل الحادث بأنه “مأساة غير مسبوقة للولاية الأميركية”.