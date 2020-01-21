الداخلية: توقيف أشخاص بجرم التعامل بغير الليرة السورية

أوقفت وزارة الداخلية ثلاثة أشخاص في طرطوس بجرم التعامل بغير الليرة السورية.

وذكرت الوزارة إنه في إطار الجهود التي اتخذتها وزارة الداخلية لمتابعة المتعاملين بغير الليرة وملاحقة الأشخاص الذين يعملون في تصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمكن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من توقيف ثلاثة أشخاص بجرم التعامل بغير الليرة السورية وهم المدعو “خ. ح” وشقيقه “و.ح” والمدعو “ج . س”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط عملات أجنبية ومبالغ مالية بقيمة ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثة وخمسين ألفاً وخمسمئة ليرة بحوزة المقبوض عليهم كما عثر بحوزة “ج . س” على قطعتين من مادة الحشيش المخدر مبينة أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بمزاولتهم مهنة الصرافة بشكل مخالف للقانون والتعامل بغير الليرة وذلك بهدف تحقيق الربح المادي.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.