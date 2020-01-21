جرح طفلة يمنية بنيران العدوان السعودي في صعدة

جرحت طفلة يمنية بنيران العدوان السعودي في محافظة صعدة في وقت كثف طيران العدوان غاراته على عدد من المحافظات واستمرت الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إصابة طفلة بجروح خطيرة جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأضاف المصدر إن طيران العدوان شن كذلك أربع غارات على مديرية الظاهر واستهدف قصف مدفعي سعودي قرى آهلة في مديرية منبه الحدودية.