روحاني: الشعوب المقاومة ستنتصر في نهاية الطريق على أمريكا

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أن الشعوب المستقلة والمقاومة صامدة أمام الضغوط الأمريكية وستحقق الانتصار في نهاية الطريق وتجعل أمريكا تندم على مؤامراتها.

وقال روحاني خلال لقائه وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا اليوم في طهران إن “الإدارة الأمريكية تحولت إلى منفذة لسياسات الكيان الصهيوني في العالم”.

ووصف الرئيس الإيراني علاقات بلاده مع فنزويلا بأنها إيجابية وودية مؤكدا ضرورة بذل الجهود لتعزيزها في جميع المجالات.