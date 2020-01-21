لجنة الصحفيين الرياضيين تعلن نتائج الاستفتاء السنوي

أعلنت لجنة الصحفيين الرياضيين نتائج الاستفتاء السنوي لاختيار أفضل رياضي ولاعب كرة قدم في سورية لعام 2019 بمشاركة 53 إعلاميا من كل المؤسسات الإعلامية المحلية.

وحصل لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال على لقب أفضل رياضي سوري برصيد 103 نقاط تلاه بالمركز الثاني البطل فراس معلا برصيد 71 نقطة ثم الفارس أحمد حمشو برصيد 37 نقطة.

ونال لاعب منتخبنا وهدافه عمر السومة لقب أفضل لاعب كرة قدم في سورية برصيد 104 نقاط تلاه بالمركز الثاني محمود المواس برصيد 54 نقطة ثم الحارس إبراهيم عالمة بـ 23 نقطة.

يشار إلى أن لجنة الصحفيين الرياضيين ستقيم في وقت لاحق حفلا تكريميا للفائزين في الاستفتاء السنوي.