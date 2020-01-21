موسكو: واشنطن لم تتخل عن أساليب التدخل في شؤون الدول

ذكرت وكالة سبوتنيكن، أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كتبت اليوم على صفحتها بموقع فيسبوك تعليقاً على اعتراف بومبيو المباشر بقيام واشنطن بزعزعة استقرار الوضع في فنزويلا: “هذا هو أيها الزملاء القانون الدولي على طريقة واشنطن.. لقد سمعنا اعترافاً مباشراً من قبل وزير الخارجية الأمريكية بحملات بلاده لزعزعة استقرار الوضع في دول ذات سيادة” مضيفة: “عبثاً يذهب جهد السفراء الأمريكيين في إقناع الجمهور بسلمية وشرعية الإجراءات الأمريكية لتصدير الحرية”.

وتابعت زاخاروفا: “سواء عبر القوة الناعمة أم من خلال الاستفزازات والانقلابات يتم تحديد ذلك في كل حالة بطرق مختلفة.. وقد استخدمت الولايات المتحدة الديمقراطية لعقود كأداة لتهيئة الوضع السياسي الداخلي المريح لواشنطن في هذه البلدان”.

وأقر بومبيو في مقابلة مع محطة تلفزيونية كولومبية أمس بتدخل بلاده في الشؤون الداخلية لفنزويلا مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل لتغيير السلطة في هذا البلد.