مولر: على المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين

طالبت أورسولا مولر، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، المجتمع الدولي إلى ضمان الالتزام المتواصل بتقديم التمويل الثابت والمستدام للمساعدة في التخفيف من التحديات التي تواجه الفلسطينيين.

ونقلت وكالة معا عن مولر قولها اليوم في ختام زيارة استمرت ستة أيام للأراضي الفلسطينية المحتلة: “تقتضي الضرورة أن يواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم على نحو ثابت ومستدام للوفاء باحتياجات الفلسطينيين وينبغي للدول الأعضاء أن تستمر في دعم تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية”.