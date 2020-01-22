الأعضاء الجدد يواصلون أداء القسم الحزبي

يواصل فرع درعا للحزب بحضور أمين فرع الحزب الرفيق حسين الرفاعي والرفيق المحافظ محمد خالد الهنوس بدعوة الرفاق الأنصار المرشحين لنيل شرف العضوية العاملة في كافة الشعب الحزبية والناجحين في امتحان قبول العضوية العاملة لأداء القسم الحزبي.

وتحدث الرفاق خلال لقائهم الأعضاء العاملين الجدد مباركين لهم نيلهم شرف العضوية العاملة، مؤكدين على أهمية الدور الريادي والطليعي الذي يقوم به حزبنا في حياة الجماهير ودعا الرفاق لضرورة تمثل السلوكية البعثية الأصيلة،مشيرين إلى دور القيادات في مواجهة الارهاب بكل أشكاله، و أن العضوية العاملة ستفرض على البعثي مسؤوليات جديدة في الأداء والممارسة النضالية ليكون مثلا يحتذى بربط القول بالعمل.

ولفت الرفاق إلى ضرورة رفد الجهاز الحزبي بكوادر حيوية تتسم بأخلاق وسلوكيات الحزب من الصدق والأمانة في نقل رسالة البعث.

حضر أداء القسم الرفاق أعضاء قيادة فرع درعا للحزب.

البعث ميديا ||درعا_دعاء الرفاعي