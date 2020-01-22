الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة الغربية

بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الخليل ونابلس وجنين واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.