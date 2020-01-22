الخزانة الأمريكية تهدد قطاع السيارات الأوروبي

مكرراً تهديدات سابقة لواشنطن، هدد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بفرض رسوم جمركية “عقابية” على قطاع السيارات الأوروبي في حال فرض الأوروبيون ضرائب على الشركات الرقمية الكبرى.

ونقلت AFP عن منوشين قوله في تصريح اليوم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية الذي بدأ أعماله أمس: “إذا أرادو أن يفرضوا تعسفياً ضرائب على شركاتنا الرقمية فسنفرض نحن ضرائب بشكل تعسفي على صانعي السيارات” مضيفاً: “نعتبر أن الضريبة الرقمية تمييزية بطبيعتها”.

وكانت فرنسا أعلنت عن التريث بشأن خططها فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تحقق عائدات في فرنسا فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ذلك بفرض رسوم جمركية.