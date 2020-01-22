الداخلية المصرية.. كشف مخطط أخواني يستهدف تقويض الأمن

كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم، عن مخطط لمتزعمي تنظيم “الإخوان المسلمين” الإرهابي الهاربين في تركيا بالتنسيق مع عناصر التنظيم داخل مصر لتقويض الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى في هذا البلد.

ونقل موقع بوابة الأهرام عن الوزارة قولها في بيان أن قطاع الأمن الوطني المصري رصد معلومات تشير إلى إعطاء تعليمات لعناصر حركة “حسم” الإرهابية التابعة للإخوان المسلمين بتنفيذ المخطط وفق عدة محاور.

وأشار البيان إلى أنه وفقاً للمخطط تم الطلب من حركة “حسم” الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي التخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف شخصيات ومنشآت مهمة ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى 25 يناير.

وبينت الداخلية المصرية أنه تم تحديد الإرهابيين القائمين على إدارة هذا المخطط وهم متواجدون في تركيا لافتة إلى ضبط عدد من عناصر المجموعات الالكترونية التي تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين بهذا المخطط الذين تم ضبطهم بينما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجار ضبط باقي العناصر الهاربة.