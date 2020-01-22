الرئيس اللبناني: على الحكومة الجديدة إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية

طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، من الحكومة الجديدة تكثيف الجهود، وكسب ثقة الشعب من خلال معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

وقال عون في مستهل الجلسة الأولى للحكومة اليوم: “مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل على تحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التى تحتاج إلى تحقيق أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة”.

من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة حسان دياب إن الحكومة “ليست حكومة فئة أو فريق بل حكومة كل لبنان واللبنانيين” مشددا على ضرورة تأمين الاستقرار وركائزه من خلال استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة.

وكان عون أصدر أمس مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب تضم 20 وزيرا بينهم 6 سيدات.