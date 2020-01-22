المهندس خميس يلتقي وزير التربية الإيراني ويبحثان التعاون بين البلدين

تناول لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع وزير التربية والتعليم الإيراني محسن حاجي ميرزائي والوفد المرافق مساء اليوم سبل الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم وتطوير الكوادر البشرية واستثمارها بالشكل الأمثل.

وبين المهندس خميس أن الدولة السورية أولت اهتماماً خاصاً بتوفير متطلبات التنمية البشرية والتصدي لمفرزات الحرب الإرهابية التي حاولت تشويه القيم الأخلاقية والثقافية للشباب السوري حيث حرصت الحكومة على إعادة تأهيل المدارس في المناطق المحررة من الإرهاب وتطوير منظومة البحث العلمي وتوفير متطلبات التعليم المهني بمختلف فروعه موضحاً أهمية تعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجال تبادل الخبرات والمعارف وإقامة النشاطات المشتركة التي من شأنها تعزيز ثقافة مكافحة الإرهاب لدى الأجيال القادمة.

بدوره أشاد ميرزائي بصمود المؤسسات التعليمية في سورية رغم اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة عليها وإصرارها على محاربة الإرهاب بنشر المعرفة والعلوم بين الأجيال مجددا وقوف بلاده إلى جانب سورية في خططها التنموية ورغبتها في دفع التعاون لتطوير المناهج التدريسية وتوسيع آفاق البحث العلمي في المجالات كافة.