بايرن ميونخ يضم أودريوسولا من ريال مدريد

انتقل الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني ألفارو أودريوسولا إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك حسب ما أعلن الفريقان اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغه، في بيان “قررنا الامتثال لطلب مدربنا هانزي فليك لتعزيز دفاع الفريق بضم ألفارو أودريوسولا”.

وتابع “نحن سعداء لاستقدامه ونود أن نشكر المسؤولين في ريال مدريد على المناقشات الودية والمتعاونة”.

وسيعزز أودريوسولا دفاع الفريق البافاري في ظل إصابة نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز.

ووصل أودريوسولا (24 عاما) إلى ريال مدريد في عام 2018 من ريال سوسييداد مقابل نحو 39 مليون دولار، لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي له في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويشغل مركز أودريوسولا (4 مباريات دولية) الذي خاض مباراته الأخيرة في أكتوبر الماضي خلال خسارة ريال مدريد أمام ريال مايوركا (0-1)، الظهير الدولي الإسباني داني كارباخال.