بطارية تساعد على إطالة عمر الهواتف الذكية

ابتكرت شركة “Real Graphene”، بطاريات تعمل بمادة الجرافين، والتي ستؤدي إلى ثورة في سوق الهواتف الذكية، لأنها ستتمكن من إطالة عمر الأجهزة.

وتعد البطارية المصممة بهذه المادة يمكن أن تكون الحل الأمثل لإطالة عمر أجهزة الهواتف الذكية الآن.

وفي بيان صحفي، أعلنت الشركة الأمريكية “Real Graphene”، عن استعدادها لتسويق بطارية الجرافين الخاصة بها لمصنعي الهواتف الذكية.

وأكدت الشركة أنها أرسلت بالفعل بعض العينات إلى العديد من شركات الهواتف الذكية ومع ذلك، رفضت “Real Graphene”، تقديم أسماء شركائها، حيث لا يزال “سرا تجاريا”.

يقول الرئيس التنفيذي للشركة، صموئيل جونج، إنه يمكن شحن بطارية 3000 مللي أمبير، والمصنوعة من الجرافين من 0% إلى 100% في 20 دقيقة فقط، في حين أن وحدة ليثيوم أيون والمستخدمة في البطاريات حاليًا تستغرق ما يصل إلى 90 دقيقة لتحقيق نفس الإنجاز.

كما أبرزت الشركة طول عمر البطارية في حين أن البطارية الحالية تدعم ما بين 300 و500 دورة شحن، فإن بطارية الجرافين يمكن أن تصل إلى 1500 دورة، يمكن تفسير ذلك، أن بطاريات الجرافين تولد حرارة أقل.

وتابع جونج أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية لن تحتاج إلى التغيير الجذري المستخدم في المحمول لإنتاج بطارية الجرافين الجديدة، هذا لأنه من الممكن إعادة استخدام عملية الإنتاج في الوحدات مع أيونات الليثيوم.