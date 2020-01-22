دير الزور.. انتحار فتاة يكشف أحد المنتسبين لـ”داعش”

ألقت وزارة الداخلية القبض على إرهابي ينتمي لتنظم “داعش” في منطقة الميادين بمدينة دير الزور.

وفي التفاصيل..

بعد ورود اتصال هاتفي من قبل مشفى الحماد الخاص إلى مديرية منطقة الميادين عن وجود حالة وفاة امرأة بسبب تسمم دوائي وبالتحقيق تبين أن المتوفية المدعوة (أ . ع) قامت بتناول كميات كبيرة من أدويتها الخاصة بمرض السكري والضغط بهدف الانتحار وذلك بعد اكتشافها بوجود علاقة غرامية بين زوجها وابنة خالتها.

وبعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي تبين أن سبب الوفاة هو تناول كمية كبيرة من الأدوية بقصد الانتحار ،وبسؤال زوج المتوفية المدعو (م . ح) اعترف بوجود علاقة بينه وبين سيدة واكتشاف زوجته ذلك مما سبب خلاف عائلي بينهما .

ولدى التدقيق تبين وجود إذاعة بحث بحقه بجرم الإرهاب وعمله مع المجموعات الإرهابية المسلحة وتخلفه عن السوق ، وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف بعمله بالإشتراك مع شقيقه المدعو (س . ح) مع تنظيم داعش الإرهابي كما اعترف بتعاطيه الحبوب المخدرة مع المدعو (ص . أ) ، وبالمتابعة والتحري تم إلقاء القبض على المدعو (ص . أ) واعترف بما نسب إليه ، كما تم التحقيق مع شقيق الزوج المدعو (س . ح) والموقوف مسبقاً بجرم الإرهاب وترويج وتعاطي المواد المخدرة والسرقة الموصوفة حيث اعترف بما نسب إليه .

تم تنظيم الضبط اللازم وتسليم الجثة لذويها أصولاً ،وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل .