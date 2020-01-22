هيئة مكتب إعداد طرطوس… التركيز على دور الشباب 

استعرضت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام بفرع طرطوس للحزب، بحضور الرفيق د.محمد حسين، أمين فرع طرطوس للحزب، ورئاسة الرفيق سمير خضر، رئيس المكتب، ما نُفذ من خطة العام الفائت وخطة للعام الحالي، والنجاح الذي حققته مشاركات فرقها في دورات الإعداد المركزية بدمشق وتحقيق المركز الأول على المحافظات في الدورة الأخيرة.

الرفيق أمين الفرع شدد على أهمية الابتعاد عن الورقيات والمراسلات والتركيز على دور الشباب والجامعة والحوار، وتنشيط الواقع الثقافي، وردم الفجوة الثقافية بين الأجيال، وتحقيق التكامل في الأداء بين منظماتنا الشبابية والطلابية والمنظمات الأخرى.

وبين أن الفرع مستعد لتقديم كل الإمكانيات المطلوبة للوصول لخطاب ممنهج متجدد، بعيد عن الأداء الخشبي، لنكون محصنين فكرياً قادرين على صد ما يحاك ضدنا، لافتا إلى أن الكل يعلم مساهمات مدرسينا وأطبائنا ومحامينا ومهندسينا ومثقفينا وسائر شرائح المجتمع في تصدير الفكر للدول والمساهمة في نهضتها، فيما الكثير منها صدر لنا الإرهاب والقتل والدمار مع الأسف.

وأشار إلى أن ماعجز أعداء الشعب السوري أخذه بالحرب، لن نسمح لهم أخذه عبر الضغوط الاقتصادية التي تمارس علينا.

كما أشاد بالمرسومين الأخيرين اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد، مؤكداً أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المحافظة لمتابعة ضبط الأسعار وملاحقة المتلاعبين بقوت الناس.

وقدم الحضور لأهم النشاطات المنفذة في مجال عمل مدرسة الإعداد والثقافة والآثار والإعلام ومنظمات الشبيبة والطلبة.

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي