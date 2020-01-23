إصابة 571 شخصاً بفيروس “كورونا” في الصين

ارتفع عدد المصابين في الصين بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية قالت اللجنة الوطنية للصحة: إن حالات الالتهاب الرئوي تسببت بوفاة 17 شخصا جميعهم في مقاطعة هوبي وسط الصين وتتراوح أعمارهم بين 48 و89 عاما وأن معظم المرضى الذين توفوا عانوا من مشكلات صحية مثل تليف الكبد والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية

مضيفة: أنه تم تتبع إجمالي 5897 شخصا على اتصال وثيق بالحالات المصابة من بينها 4928 تحت الملاحظة الطبية بينما خرج 969 آخرون من المستشفى.