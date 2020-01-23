إطلاق نار في سياتل الأميركية يودي بحياة امرأة وإصابة سبعة أخرين

أدى حادث إطلاق نار في وسط مدينة سياتل الأميركية لمقتل امرأة وإصابة سبعة أشخاص بجروح بينهم اثنان بحالة خطرة .
وقالت قائدة شرطة المدينة كارمن بيست اليوم: “إن امرأة قتلت في إطلاق النار أمس وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وفي تغريدة على تويتر قالت شرطة المدينة: إن “عناصر من الشرطة يحققون بإطلاق نار وقع بالقرب من وسط المدينة وهناك العديد من الضحايا بينما المشتبه به لاذ بالفرار والشرطة تبحث عنه”.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *