إطلاق نار في سياتل الأميركية يودي بحياة امرأة وإصابة سبعة أخرين

أدى حادث إطلاق نار في وسط مدينة سياتل الأميركية لمقتل امرأة وإصابة سبعة أشخاص بجروح بينهم اثنان بحالة خطرة .

وقالت قائدة شرطة المدينة كارمن بيست اليوم: “إن امرأة قتلت في إطلاق النار أمس وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وفي تغريدة على تويتر قالت شرطة المدينة: إن “عناصر من الشرطة يحققون بإطلاق نار وقع بالقرب من وسط المدينة وهناك العديد من الضحايا بينما المشتبه به لاذ بالفرار والشرطة تبحث عنه”.