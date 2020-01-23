السلطات الأسترالية تعلن فقدان طائرة

فُقدَ الاتصال بطائرة عقب إرسالها لمكافحة الحرائق التي تجتاح الأراضي الأسترالية.

السلطات الأسترالية أكدت فقدان الطائرة في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية في جبال الألب وقالت في تغريدة لها على تويتر: “خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز تتحرى أنباء عن وقوع حادث خطير يتعلق بطائرة في جنوب الولاية”.وذلك وفقاً لـ “رويترز”.

ومنذ أيلول الماضي التهمت النيران المشتعلة في أستراليا مساحة تفوق مساحة البرتغال والتي تبلغ 92090 كيلومترا مربعا، وذهب ضحيتها 29 شخصاً.