إجراءات متسارعة للتعامل مع “كورونا” في السويداء

تتسارع وتيرة الاجراءات في السويداء استعداداً للتعاملِ مع وباءِ ‘‘كورونا‘، محاور عدة انطلقت منها الإجراءات موزعة بين الوقائية والاحترازية تحسباً لأي حالات قد تؤدي إلى العدوى ومنها حملات توعية قامت بها مديرية الصحة عبر فرق تثقيفية انتشرت في المحافظة تزامناً مع تلك الاستعدادات وإجراءات مشددة لحجر المرضى المشتبه بهم.

وتم تجهيز أقسام للعزل وأسرة مخصصة للحالات المشتبه بها وإن كانت خالية اليوم من المرضى إلا أن الاستعدادات أصبحت كاملة.

وبين مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا أنه تم تخصيص مشفى سالي الوطني المجهز ب 200 سرير للحجر الصحي، ومخدم فندقيا وصحيا وفنيا بما يلزم.

وأكد الدكتور مهنا أن السويداء خالية من أي إصابة حتى يومنا مبينا أهمية التزام كافة أبناء المجتمع بالإجراءات الوقائية وتعليمات وزارة الصحة.

وشهدت مدينة السويداء التزاماً من قبل العديد من الفعاليات التجارية “محلات الألبسة – الصاغة – محلات الأكسسوارات وسواها” بالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتعلق بالإغلاق الاحترازي للأسواق والأنشطة التجارية بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة.

السويداء – رفعت الديك