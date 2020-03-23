ارتياح الأهالي بفتح منافذ بيع جديدة

أسهمت الخطة التي اتبعتها محافظة درعا بفتح مراكز بيع جديدة لمادة الخبز لدى المعتمدين في إلغاء مظاهر الازدحام الشديد أمام الأفران ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورنا المستجد،حيث يتم بيع ربطة الخبز بالسعر المعتمد 60 ليرة سورية للربطة الواحدة و ساهمت الآلية الجديدة للبيع بتحقيق الهدف المطلوب منها في تخفيف الازدحام أمام نوافذ البيع في المخابز الخاصة والآلية.

واعتبر بعض المعتمدين لبيع مادة الخبز في حي الكاشف السكني الذي يشهد ازدحاما سكانيا شديدا أن هذا الإجراء لاقى تجاوباً من الأهالي الذين بادروا للتسجيل لدى المعتمدين عبر دفتر العائلة ليتمكنوا من الحصول على الخبز بكل يسر وسهولة داعين الجميع إلى الالتزام بالتسجيل ضمن نطاق الحي، لاسيما أن كافة الأحياء شكلت لجان متابعة ويوجد بها عدد كبير وكاف من المعتمدين.

بينما اشتكى أهالي مدينة ازرع من الفوضى وعدم التزام المعتمدين ببيع ربطة الخبز بالسعر المعتمد 60 ليرة، كما أكدوا أن مراكز المعتمدين تشهد كثافة كبيرة وتجمعات لم يشهدها المخبز الآلي من قبل، في ظل انتشار المحسوبيات وتوزيع الخبز لفئة محدودة من المواطنين.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي