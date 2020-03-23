وزارة التربية تؤجل استلام أوراق المقبولين في مسابقتها

أعلنت وزارة التربية تعليق استلام الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين في مسابقة انتقاء المعلمين الوكلاء الذي كان مقرراً بدءاً من الـ 18 من آذار الجاري ولغاية الـ 17 من نيسان القادم حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكانت الوزارة أصدرت في الـ 18 من الشهر الجاري قرارات المقبولين للتعيين في مسابقة تثبيت الوكلاء لانتقاء 15000 معلم ومعلمة من الفئة الثانية.

كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن تأجيل موعد الامتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين على مسابقة الوزارة للتعاقد مع عدد من المواطنين من الفئة الأولى من حملة الإجازات الجامعية والذي كان مقرراً بتاريخ الـ 11 من الشهر القادم وذلك حتى إشعار آخر.

وكانت الوزارة أعلنت في 25-11-2019 عن مسابقة للتعاقد مع عدد من المواطنين من الفئة الأولى حملة إجازات جامعية للعمل لديها بموجب عقود سنوية.