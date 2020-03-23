24, 03, 2020 - 7:29 صباحًا

القامشلي.. حملة تعقيم تطوعية في المدينة

الحسكة-مراسلون ومحافظات   538

بادرت جمعية سيدة السلام للخدمات الاجتماعية الخيرية القيام بحملة تطوعية لتنظيف الدوائر الحكومية في القامشلي احترازا” من انتشار وباء كورونا وللحفاظ على سلامة الجميع في الأماكن العامة.

وتحدثت رئيسة الجمعية ريم عبدالله الطعان في تصريح للـ”البعث ميديا” عن حملة التنظيف والتعقيم لبعض الدوائر في مدينة القامشلي وكانت البداية مبنى مديرية الزراعة في ومن ثم مبنى مديرية المنطقة والسجل المدني والقصر العدلي الحملة بالتعاون مع جمعية البر التي قدمت المنظفات والكمامات.

واضافت الطعان شارك في الحملة 15 متطوعة مع كادر إدارة الجمعية وبإشراف الشؤون الاجتماعية والعمل بالقامشلي، ومشيرة الى استمرار الحملة لأيام اخرى لتشمل باقي الدوائر في المنطقة.

 

القامشلي | كارولين خوكز

 

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