اللاذقية.. حملة تعقيم شاملة للوقاية من فيروس ‘‘كورونا‘‘

انطلقت في محافظة اللاذقية حملة تعقيم عامة للوقاية من فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات العامة والحكومية.

وباشرت مؤسسات وشركات ومديريات المحافظة بأعمال التعقيم في قطاعات مدينة اللاذقية بمتابعة ميدانية من محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم حيث تمت تعبئة الاليات بالمياه ومادة الكلور لتعقيم الشوارع العامة والمناطق بالمحافظة مع دعم تطبيق اجراءات الصحة والسلامة العامة.

وشملت الحملة جميع المواقع ومنها قطاع أحياء الدعتور والرمل الشمالي والمشروع العاشر وأوتستراد الثورة مختلف شوارع المدينة مع استمرار الحملة لتشمل كل الاحياء وفق خطة عمل المحافظة.

وضمن الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد تمّ إيقاف العمل بباصات النقل الداخلي باللاذقية حتى اشعار آخر، كما وضعت شركة الصرف الصحي آلياتها في خدمة عمليات التعقيم وفق محاور تم اعتمادها كقطاعات بين مختلف الجهات وشملت الحملة حي المشروع السابع وبساتين الريحان ووضعت مديرية الزراعة كوادرها وآلياتها في خدمة عمليات التعقيم التي أطلقتها المحافظة اليوم وتشمل جميع احياء المدينة والوحدات الادارية.

وذكر مدير فرع شركة محروقات باللاذقية “سادكوب” سنان بدور أن محطات الوقود العامة والخاصة لن تتوقف عن العمل ولا يشملها قرارات تعليق العمل بالفعاليات التجارية والمادة متوفرة كما أن وحدة انتاج الغاز مستمرة في عملها الاعتيادي وفق الخطة الإنتاجية.

اللاذقية – مروان حويجة