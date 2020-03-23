تحديث جديد لـ”ماسنجر” للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا!

أعلنت شركة “فيسبوك” عن طرحها جملة تحديثات لتطبيق ” ماسنجر ” للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس “كوفيد 19”.

موقع “سي نت” التقني المتخصص نقل عن الشركة أن تلك التقنية ستساعد على نشر معلومات دقيقة عن الفيروس المستجد.

حيث ستساعد على ربط المطورين مع المنظمات الصحية مجانا، لمنع انتشار المعلومات الخاطئة بشأن فيروس “كورونا” بصورة متزايدة.

كما سيعمل “فيسبوك ماسنجر ” على مساعدة المنظمات الصحية الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الصحية على التعاون مع المطورين، حتى يتمكنوا من استخدام خدمة الرسائل على الشبكة الاجتماعية لمشاركة معلومات دقيقة والرد على أسئلة الناس.

هذه التقنية الجديدة قُدمت في اليوم نفسه، الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الأرجنتينية ووزارة الابتكار أنها تطلق تجربة جديدة على “ماسنجر” للإجابة على أسئلة الجمهور وتقديم المشورة حول فيروس “كورونا”، وتستخدم اليونيسف، وزارة الخدمات الصحية الوطنية الباكستانية، وغيرها من المنظمات أيضًا ماسنجر لتقديم معلومات حول الفيروسات التاجية.

​كذلك تعاون “فيسبوك ماسنجر ” مع شركة “هاكاثون ديفبوست” لتشجيع المطورين على بناء أدوات على منصة المراسلة التي يمكنها أن تعالج قضايا، مثل الابتعاد الاجتماعي والتعليم عن بعد، التي ظهرت بسبب “كوفيد 19” وأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا.