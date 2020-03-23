تواصل حملة التعقيم في مدارس دير الزور

في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة التربية لاتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب فيروس كورونا واصلت مديرية التربية بدير الزور حملة التعقيم في مدارس الريف .

وقال مدير التربية بدير الزور نشأت العلي أن المديرية تعمل على تعقييم كافة المدارس في المدينة والريف وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب فيروس كورونا حيث تم الانتهاء من تعقييم مدارس المدينة، كما تم تعقيم مدارس المجمع التربوي في مدينة الميادين وذلك تحت إشراف دائرة الصحة المدرسية.

وتستمر اعمال التعقيم في مدارس التبني التربوي بالتعاون مع المجالس البلدية وتتواصل حملة التعقيم خلال الأيام القادمة لتشمل كافة المجمعات التربوية .

يذكر أن عدد المدارس في مديرية التربية بدير الزور هي ٣١٤ مدرسة و١٢٨ ألف طالب .

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي