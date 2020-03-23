حلب.. ايقاف عمل 3 مخابز وتوزيع مخصصاتها على أفران أخرى

نتيجة لعدم تقييدها بالإجراءات القانونية واتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفايروس كورونا ، قررت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب إيقاف عمل/ 3/ افران ضمن المدينة حتى إشعار آخر، وتوزيع مخصصاتها على الأفران المجاورة .

والأفران التي تم ايقاف عملها هي:

– فرن عبدو عتيق ( تم توزيع مخصصاته على فرني أحمد ناعور – فراس شما).

– مخبز الشهيد الناصر (تم توزيع مخصصاته على مخابز خندش – الدرعوزي- محمد حسن – حسن كعكة ).

– مخبز مقسومة (تم توزيع مخصصاته على مخبزي العمران- المعلم العربي ).

وتأتي هذه الخطوة في ظل حملات الرقابة المكثفة على الأفران لتنظيم العمل والحد من الازدحام لتلبية احتياجات المواطنين من مادة الخبز والتصدي لوباء كورونا .

البعث ميديا || حلب – معن الغادري