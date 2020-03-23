مراقبة بيع المطهرات والمعقمات والكحول الطبي بحماة

قام فرع نقابة الصيادلة في حماة، بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة بتشكيل لجنة مختصة تنظم يومياً جولات صباحية ومسائية على الصيدليات والمستودعات الطبية بهدف مراقبة عمليات بيع مواد المطهرات وللمعقّمات والكحول الطبي والكمامات وفق التسعيرة المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

رئيس فرع النقابة الدكتور بدري ألفا ذكر أن هذه التدابير تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين منوها بأن الجولات شملت الصيدليات في حماة ومراكز المدن والمناطق فضلاً عن توافر أدوات النظافة والكمامات والمطهرات والمعقمات وتوزيع لوحات استرشادية.

وأكد أنه تم التأكيد على التزام الصيادلة بالعمل ضمن الصيدليات وبجدول المناوبات سيما وأن الصيدلاني هو صمام الأمان الأخير ضمن الحلقة الطبية لافتا إلى أن الفرع ومن خلال لجنة القرار 29/ت يتابع الجولات الدائمة على كافة الصيدليات للاطلاع على الواقع والوقوف على معاناة الصيادلة والعقبات التي تواجههم والعمل على نقلها عن طريق النقابة المركزية إلى الجهات المختصة وضبط المخالفات لدى البعض ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين.

البعث ميديا || حماة- منير الأحمد