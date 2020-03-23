تأمين احتياجات مزارعي السويداء من سماد اليوريا

استجر 60 طناً من سماد اليوريا لاستكمال تأمين احتياجات المزارعين منه لتنفيذ الخطط الزراعية.

ذكر مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء المهندس نسيم حديفة بأن الفرع استجر 60 طناً من سماد اليوريا لاستكمال تأمين احتياجات المزارعين منه لتنفيذ الخطط الزراعية، مشيرا الى أن الكميات المستجرة تضاف إلى كمية 162 طناً من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية التي تم استجرارها قبل نحو 10 أيام، منوها إلى أن عمليات الاستجرار ترتبط بالطاقة الإنتاجية لمعامل الأسمدة في حمص.

ولفت حديفة إلى أن بيع الأسمدة يتم عبر المصرف وفروعه بالمحافظة إما نقداً وإما بموجب قروض قصيرة الأجل دون سقوف وبفائدة قدرها 10 بالمئة للقطاع الخاص و9 بالمئة للتعاوني ومدة سداد تصل إلى 300 يوم.

وكان المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء وفر خلال الموسم الحالي ولغاية تاريخه نحو 2100 طن من الأسمدة للمزارعين.