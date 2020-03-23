التربية: إطلاق مسابقة حلوة يا بلدي

انطلاقاً من أهمية توفير وسائل الترفيه والمتعة للمعلمين والطلبة خلال فترة تعليق الدوام المدرسي، أطلقت وزارة التربية مسابقة للمعلّمين والطلاب في المدارس من أجل المشاركة في إرسال إبداعاتهم الأدبية (من قصة قصيرة وشعر وخاطرة أدبية)، وإبداعاتهم الفنية (من صورة أو لوحة تشكيلية أو منحوتة)، وإبداعاتهم العلمية (في مجالات العلوم المختلفة).

وطلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات كافة التعميم على المدارس جميعها للمشاركة في هذه المسابقة, لعرضها في الصفحة المخصصة على الفيسبوك باسم حلوة يا بلدي https://www.facebook.com/dev.nccd ، خلال شهري آذار ونيسان مع ذكر اسم المرسل, واسم مدرسته, والمنطقة الواقعة فيها, على أن ترسل الصور والإبداعات إلى البريد الإلكتروني dev.nccd@gmail.com.

وتؤكد الوزارة بأنه سيتم منح جوائز لأفضل عشرين طالباً وطالبة وأفضل عشرين معلّماً ومعلمة حقّقت مشاركاتهم أعلى نسبة مشاهدة على هذه الصفحة بغض النظر عن المجال (أدبي، فني أو علمي), وسيتم تكريمهم في حفل خاص بعد امتحانات نهاية العام مباشرة۔