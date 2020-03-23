مواطن يوزع مادة الكلور المنزلي مجانا للأهالي

في بادرة إنسانية تطوع المواطن أبو بكر الخطاب من بلدة جباب والمقيم في مدينة الصنمين لإنتاج كميات كبيرة من الكلور وتوزيعها على من يطلبها مجانا ضمن محل يمتلكه لبيع مواد التنظيف، في الوقت الذي تشهد فيه مواد التنظيفات والمعقمات التي تحتوي مادة الكلور غلاء وارتفاعا في الأسعار.

وعلى الرغم من الإمكانيات المحدودة التي يمتلكها الخطاب ضمن محله المتواضع لم يبخل من تقديمها بشكل مجاني دون مقابل مادي بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتأمين كميات كبيرة منها منعا للاحتكار، مؤكدا أن كافة المواد المستخدمة صحية وتدخل في تركيب مثل هذه المواد كالكلور وبعض مواد غسيل الملابس.

من جانبهم عبر عدد كبير من الأهالي عن تقديرهم لهذه اللفتة الوطنية مشيرين إلى أنها جاءت في وقت حساس لمنع الاستغلال من التجار والصيدليات التي تحاول استغلال الأزمة ومضاعفة أسعار تلك المواد.

وأكد الأهالي أن هذه المبادرة ليست بغريبة عن أهالي المحافظة الذين اعتدنا منهم على مثل تلك المواقف الإيجابية.

درعا – دعاء الرفاعي