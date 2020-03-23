روحاني: أمريكا مسؤولة عن أكبر الجرائم في المنطقة

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني المزاعم الأمريكية لجهة مساعدة إيران في مكافحة “كورونا” بأنها “أكاذيب كبيرة”مشدداً على أن الولايات المتحدة مسؤولة عن أكبر الجرائم في المنطقة.

وخلال اجتماع للحكومة اليوم قال روحاني: إن إيران ستجتاز أزمة انتشار الوباء بفضل جهود وتعاون الجميع معربا عن شكره للكوادر الطبية والصحية وكل من يعمل من أجل الشعب الإيراني.

مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لدفع عجلة الإنتاج مشيراً إلى أن إيران ستشهد خلال العام الحالي افتتاح وتدشين مشاريع كبيرة.