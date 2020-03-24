«الأم المثالية» شهادة تقدير لـ«ابتسام الدبس»

منحت اللجنة المجتمعية المشتركة بين جامعة الأمم العربية والملتقى النسائي اللبناني لقب السيدة ابتسام الدبس الأم المثالية تقديرا لدورها في خدمة المجتمع الأهلي، ويذكر أن السيدة الدبس تقلدت المهام القيادية والحزبية والاجتماعية؛ وقدمت الكثير للمجتمع والأسرة والمرأة ومن مهامها:

عضو مجلس العام للإتحاد الشبية الثورة ١٩٨٠ – ١٩٨٥

عضو فرع الإتحاد النسائي بدير الزور ١٩٨١ – ١٩٩٥

رئيسة الإتحاد النسائي بدير الزور ١٩٩٦ – ٢٠٠٨

نائب رئيس الإتحاد العام النسائي السوري ٢٠٠٩ – ٢٠١٧

عضو مجلس الشعب السوري ٢٠١٢ – ٢٠١٦

رئيسة جمعية النهضة النسائية ٢٠١٨ – ٢٠٢٠

وقد أكدت اللجنة المجتمعية المشتركة بين جامعة الأمم العربية والملتقى النسائي اللبناني باﻋﺘﺰﺍﺯها وتقديرها بقصص ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻼتى ﺿﺮﺑﻦ ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺡ، ﻭﺟﻌﻠﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻦ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻭﻣﻀﻴﺌﺔ تساهم في بناء ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ الوطن، رغم ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﻇﺮﻭفهم ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ.

ﻭأضافت اللجنة ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻐﺮﺱ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻌﻠﻰ ﻛﺘﻔﻬﺎ ﻳﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وخدمة مجتمعها ، تصبح ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ ﺟﻴﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﻸﻣﺎﻡ، ﻭﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ وﺍﻹﺯﺩهار .

وتقول السيدة إبتسام الدبس ﻟﻢ أنتظر تكريمي بالشهادة الأم المثالية ﺃﺑﺪﺍ ﻷﻥ تكريمي ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺭﺑﻨﺎ لنا ﻭﻧﺠﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ القيادي في المنظمات ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ والاجتماعي في الجمعيات ﻫﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭأنني في خدمة مجتمعي الأهلي ومحافظتي وأهلها ، دمتم بخير ودامت سورية وشعبها وجيشها وقائدها بألف خير

البعث ميديا- دير الزور: مساعد العلي