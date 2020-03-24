مبادرات في السويداء لمواجهة «كورونا»

أطلقت فعاليات أهلية وشعبية في السويداء مبادرات متعددة تزامنا مع الإجراءات الوقائية المتخذة وجاءت تلك المبادرات تحت عناوين متعددة وكلها تصب في خانة التصدي للوباء.

البعث ميديا رصدت عدد من تلك المبادرات ومنها إعفاء عدد من أصحاب المحلات التجارية المؤجرة المستأجرين من الأجور خلال شهري آذار ونيسان، وكذلك إطلاق دعوات في عدد من القرى من قبل الهيئة الروحية والاجتماعية فيها تحرم التجمعات في الأفراح والعزاء وكذلك المصافحة والتجول .

وفي شهبا أطلقت مجموعة ناشطات مجموعة خاصة على الفيسبوك بهدف التوعية ونشر المعلومات والإرشادات حول الوقاية من الفيروس بعد الرجوع الى مصادر للمعلومات الموثوقة من مختصين وأطباء، وكذلك من صفحة منظمة الصحة العالمية ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، وعن طريق الزيارات الميدانية لبعض الأطباء للاستفادة من خبراتهم.

وقام متطوعون في بلدة القريا بالتعاون مع الهلال الأحمر بوضع أرقام هواتف لتوصيل طلبات الأهالي من أغذية ومعقمات إلى المنازل دون الحاجة للخروج من المنازل.

فيما شكلت بلدة المزرعة فريقاً طبياً تطوعياً بالتعاون مع المجلس البلدي والهلال الأحمر لنفس الغاية ويهدف لعدم خروج السكان من بيوتهم والالتزام بالحجر الصحي التطوعي.

وقدم عدد من المغتربين سلل غذائية وسلل معقمات لعشرات العائلات، وخاصة عائلات الأمهات الأرامل، فيما أوضح أحد المغتربين الذين فضل عدم ذكر اسمه أنه تواصل مع عدد من الناشطين الشبان لكي يبحثوا عن العجزة والمسنين ويقدموا لهم كل ما يلزم حتى لا يحتاجون شيئا طوال فترة الحجر

البعث ميدي- السويداء: رفعت الديك