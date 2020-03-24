تعاقد وتعديل وإعادة.. جديد وزارة التربية

وافق وزير التربية عماد موفق العزب على التعاقد مع /101 / مواطن من ذوي الإعاقة لدى مديرية التربية في محافظة /دمشق – ريف دمشق – حماة – حلب – اللاذقية – طرطوس – القنيطرة / ضمن نسبة 4% المخصصة لذوي الإعاقة وذلك بناءً على أحكام المادة /2/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /15/ م. ولعام 2017م الخاص بالتعيين والتعاقد مع السادة ذوي الإعاقة.

كما وافق العزب على تعديل أوضاع /157/ عاملاً لدى مديريات التربية في محافظة (دمشق- ريف دمشق– حمص-حماة – حلب- إدلب– طرطوس– اللاذقية- درعا– السويداء– القنيطرة).

الى ذلك وافق العزب على إعادة /86/ مواطناً بوظائف مختلفة إلى العمل لدى مديريات التربية في محافظة (دمشق – ريف دمشق– حمص– حماة– حلب– طرطوس– الحسكة– الرقة– دير الزور– درعا– السويداء– القنيطرة ).

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ومن جانب آخر وانطلاقاً من حرص الوزارة على المساهمة في حماية المواطنين من خطر فيروس كورونا، طلبت من مديرياتها في المحافظات كافة تسليم المراكز التدريبية لديها لمديرية الصحة في المحافظة بموجب محضر تسليم أصولي؛ لاستخدامه كمراكز حجر صحي لمكافحة الفيروس، وتكليف رئيس المركز التدريبي أو أحد العاملين فيه للعمل في المركز أثناء فترة استخدامه من قبل وزارة الصحة كمنسق مع مديرية الصحة، على أن تسترد المراكز التي سيتم تسليمها عند زوال الخطر الذي يمثله ذلك الوباء، وعودة العملية التدريبية للأطر التعليمية بموجب محضر استلام وتسليم أصولي.

خاص