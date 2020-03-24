تفاديا للابتزاز الالكتروني في زمن كورونا .. حملة توعوية لتعزيز الوعي وثقافة الأمن السيبراني

في ظل الظروف الراهنة ومع انتشار الوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) الذي أجتاح العالم أجمع، وتوجه العالم لاستخدام وتفعيل العمل والتعليم عن بعد مما جعلنا أكثر عرضة للوقوع في محاولات الاحتيال والتصيّد الإلكتروني .

وفي هذا الإطار يعتزم مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بالتعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني خلال هذه الفترة بتعزيز الوعي وثقافة الأمن السيبراني من خلال تنفيذ حملة توعوية إقليمية يمكن للدول العربية الراغبة بالمشاركة فيها بالتعاون مع المركز من خلال المشاركة بالمواد التوعوية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي للهيئة والمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، حيث سيشمل العمل على المحاور التالية:

الأسبوع الأول: العمل عن بعد

الأسبوع الثاني: التعلم عن بعد

الأسبوع الثالث: الابتزاز الإلكتروني في أزمة كورونا

الأسبوع الرابع: الأمن السيبراني بعد أزمة كورونا واستخدام التكنولوجيا الآمنة في الأزمات.

البعث ميديا- ميس خليل